Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Крыльями Советов»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, чего он ожидает от предстоящего матча 15-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт в воскресенье на стадионе «Солидарность Самара Арена».

— Чего ожидаете от матча, завершающего первый круг чемпионата, с футбольной точки зрения?

— Я думаю, что мы в последнем кубковом матче, к сожалению, не добились результата, который нас устраивает. Ротацию провели, но результат не тот, который нам хотелось бы, поэтому многие игроки из тех, кто у нас играет в чемпионате, не устали, в хорошей форме. Передохнули немножко и готовы играть. Ждём продолжения этих игр. С точки зрения качества игры последние встречи в чемпионате провели хорошо в плане качества игры и в атаке, и в обороне. И хочется, конечно, продолжать показывать тот уровень, который мы задали в последних матчах, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке (13).