Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Глушенков высказался в преддверии матча «Зенита» с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался в преддверии матча 15-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт в воскресенье на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Как вы относитесь к команде «Крылья Советов»? Наверняка это не чужой для вас коллектив. Игры с «Крыльями» для вас — нечто особенное?
— Из того коллектива, в котором я играл, осталась пара человек. Но вообще всегда положительно отношусь.

— «Крылья Советов» давно не выигрывали, у них первый домашний матч после выездной серии. Чем опасен такой соперник?
— «Крылья» очень хорошо стартанули в начале сезона, но потом что-то пошло не так. Их ждёт домашняя игра, которая будет очень многого стоить, тем более к ним приезжает «Зенит», — цитирует слова Глушенкова клубный сайт.

