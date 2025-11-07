Скидки
Главная Футбол Новости

РПЛ опубликовала заявление о проведении матча «Крылья Советов» — «Зенит» в Самаре

РПЛ опубликовала заявление о проведении матча «Крылья Советов» — «Зенит» в Самаре
Мир Российская Премьер‑Лига на официальном сайте опубликовала заявление по итогам проверки качества поля на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. На воскресенье, 9 ноября, запланирован матч 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Российская Премьер‑Лига информирует: матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения встреч РПЛ и соответствует стандартам.

Ждём всех болельщиков в Самаре на матче», — написано в заявлении.

Ранее сообщалось, что эксперты РПЛ проведут проверку качества поля перед игрой, так как оно было повреждено после мероприятий XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

