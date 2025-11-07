Глушенков ответил на вопрос о состоянии «Зенита» в условиях высокой нагрузки

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о состоянии петербургской команды в условиях высокой нагрузки по ходу сезона.

— Максим, как оцените моральное и физическое состояние — и своё, и команды? Позади уже половина сезона, достаточно серьёзная нагрузка в Кубке, чемпионате, а также в сборной.

— Да, в принципе, всё отлично. Практически без травм команда. Есть какие-то микроповреждения у некоторых футболистов, а так все держимся, — приводит слова Максима Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 14 матчей.