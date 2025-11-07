Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция

22:45 Мск
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин: какие‑то позиции у «Спартака» сильнее, но в целом у «Зенита» состав лучше

Аршавин: какие‑то позиции у «Спартака» сильнее, но в целом у «Зенита» состав лучше
Бывший российский футболист Андрей Аршавин уверен, что санкт-петербургский «Зенит» превосходит московский «Спартак» по силе состава.

— Игра у «Спартака» нестабильная, результат, соответственно, тоже. Но это такой «Спартак».

— Некоторые эксперты считают, что у москвичей состав сильнее, чем у «Зенита».
— Плюс‑минус какие‑то позиции сильнее, но в целом — нет. У «Зенита» состав лучше.

— «Спартак» войдёт в тройку в чемпионате?
— Многое может измениться в зимнее трансферное окно, кто как усилит состав или, наоборот, кто кого потеряет, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Локомотив» — пятый (29), его опережает «Балтика», набравшая 29 очков. «Спартак» — шестой (22).

