Червиченко: если бы Батраков забил пенальти, всё было бы не так великолепно для «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам игры красно-белых с «Локомотивом». Команды встретились в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Спартак» одолел железнодорожников со счётом 3:1. Ответный матч команд состоится 26 ноября.

«Пока «Спартак» вёл 3:0 у «Локомотива» — всё было великолепно. А потом, правда, когда пропустили, «Локомотив» начал немножечко дожимать «Спартак». Если бы Батраков забил пенальти, могло бы всё быть не так великолепно, как получилось у «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.