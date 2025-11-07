Червиченко: если бы Батраков забил пенальти, всё было бы не так великолепно для «Спартака»
Поделиться
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам игры красно-белых с «Локомотивом». Команды встретились в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Спартак» одолел железнодорожников со счётом 3:1. Ответный матч команд состоится 26 ноября.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«Пока «Спартак» вёл 3:0 у «Локомотива» — всё было великолепно. А потом, правда, когда пропустили, «Локомотив» начал немножечко дожимать «Спартак». Если бы Батраков забил пенальти, могло бы всё быть не так великолепно, как получилось у «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
17:46
-
17:42
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
17:04
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:40
-
16:32
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:39
-
15:37
-
15:37