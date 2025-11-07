Президент РПЛ Алаев выделил «Балтику» в первой части сезона

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о турнирных интригах в чемпионате России по футболу.

— Если оценивать 14 туров, честно скажу, очень доволен тем, как проходит борьба в турнирной таблице. Я всегда об этом говорил. Борьба наверху, обострилась борьба внизу, середняков практически нет. Очень ярко играет «Балтика». Хочу отметить «Балтику» Талалаева. Поэтому мне очень хочется, чтобы борьба была до последнего тура на всех этажах. То, что я вижу сейчас, у меня есть ощущение, и будет до последнего тура. Радуюсь.

— Но в концовке нет матча «Краснодара» с «Динамо».

— Попросили (улыбается). Я на эту тему говорил, что в конце того года руководители клуба «Динамо» и «Краснодара» сказали: «Давайте, Александр Александрович, всё». Если не ошибаюсь, то они предпоследний тур играют в Москве, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.