Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Фиорентину»

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Фиорентину»
Комментарии

Новым главным тренером итальянской «Фиорентины» стал местный специалист Паоло Ваноли. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Фиорентина» сообщает, что Паоло Ваноли — новый тренер первой команды. Ваноли, родившийся в Варесе 12 августа 1972 года, тренировал юношеские сборные Италии до 16, 18 и 19 лет, «Спартак» Москва, с которым он выиграл Кубок России, «Венецию» и «Торино». Новый тренер проведёт свою первую тренировку в «Виола Парк» сегодня днём», — написано в сообщении клуба.

Предыдущим местом работы 53-летнего Паоло Ваноли был итальянский «Торино». Отметим, что специалист возглавлял московский «Спартак» в 2022 году.

«Фиорентина» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала четыре очка за 10 матчей.

