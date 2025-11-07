Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Фиорентину»

Новым главным тренером итальянской «Фиорентины» стал местный специалист Паоло Ваноли. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Фиорентина» сообщает, что Паоло Ваноли — новый тренер первой команды. Ваноли, родившийся в Варесе 12 августа 1972 года, тренировал юношеские сборные Италии до 16, 18 и 19 лет, «Спартак» Москва, с которым он выиграл Кубок России, «Венецию» и «Торино». Новый тренер проведёт свою первую тренировку в «Виола Парк» сегодня днём», — написано в сообщении клуба.

Предыдущим местом работы 53-летнего Паоло Ваноли был итальянский «Торино». Отметим, что специалист возглавлял московский «Спартак» в 2022 году.

«Фиорентина» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала четыре очка за 10 матчей.