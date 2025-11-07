Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита» перед матчем с «Крыльями»

Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита» перед матчем с «Крыльями»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков сине-бело-голубых перед игрой 15-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в воскресенье, 9 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена».

— Если можно уточнить по поводу кадровых дел, всё ли так же, как было перед матчем с «Динамо», или, может быть, кто-то вернулся в общую группу?
— Все игроки, которые готовились к предыдущему матчу, будут готовиться и к матчу в Самаре. Единственное, нам нужно подумать по поводу наших молодых, по поводу Шилова и Кондакова. Они играют сегодня, и насколько будет целесообразно их брать с собой, мы ещё решим — наверное, после их матча. У «Зенита» есть хорошие шансы стать победителями в первенстве молодёжных команд, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке (13).

