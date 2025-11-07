Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Валерий Карпин пошутил, что может выйти в стартовом составе на следующий матч «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин пошутил, что может выйти в стартовом составе на ближайший матч бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге с «Акроном». Он опубликовал видео с тренировки в зале и иронично заявил, что готовится появиться в старте наравне с футболистами.

«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми», — написал Валерий Карпин, прикрепив видео с тренировки.

Напомним, сейчас московское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2025/2026. Команда Валерия Карпина набрала 17 очков в 14 сыгранных матчах. Лидером РПЛ является «Краснодар».

