«Зенит» досрочно выиграл МФЛ после волевой победы в матче с «Рубином»

Молодёжная команда санкт-петербургского «Зенита» досрочно стала победителем Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) после волевой победы в матче со сверстниками из «Рубина». По ходу встречи сине-бело-голубые уступали со счётом 0:2, однако одержали итоговую победу — 3:2.

За тур до завершения сезона санкт-петербургская команда набрала 67 очков и возглавила таблицу. В 29 встречах соревнования сине-бело-голубые одержали 22 победы, шесть раз потерпели поражение и один раз разделили очки с соперником.

«Зенит» впервые за 16 лет взял золотые медали молодёжного первенства России.

Материалы по теме Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита» перед матчем с «Крыльями»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: