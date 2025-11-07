«Зенит» досрочно выиграл МФЛ после волевой победы в матче с «Рубином»
Молодёжная команда санкт-петербургского «Зенита» досрочно стала победителем Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) после волевой победы в матче со сверстниками из «Рубина». По ходу встречи сине-бело-голубые уступали со счётом 0:2, однако одержали итоговую победу — 3:2.
Россия — МФЛ . 29-й тур
07 ноября 2025, пятница. 15:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
2 : 3
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Толстов – 26' 2:0 Кузнецов – 28' 2:1 Вольский – 36' 2:2 Мышев – 72' 2:3 Кондаков – 82'
За тур до завершения сезона санкт-петербургская команда набрала 67 очков и возглавила таблицу. В 29 встречах соревнования сине-бело-голубые одержали 22 победы, шесть раз потерпели поражение и один раз разделили очки с соперником.
«Зенит» впервые за 16 лет взял золотые медали молодёжного первенства России.
