Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков «Милана»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 11-го тура итальянской Серии А, в котором «россонери» предстоит встретиться с «Пармой».

«Пулишич восстановился. Эступиньян и Яшари продолжают набирать форму. Рабьо и Хименес не выйдут на поле, они вернутся после перерыва на встречи сборных. У Пулишича было две тренировки, не знаю, сколько минут он получит. Нкунку очень хорошо сыграл на позиции центрального нападающего против «Ромы», несмотря на не очень хорошую физическую подготовку. У Леау были судороги, ему нужно поправить здоровье. Хименес даст нам вариативности. Думаю, он снова будет доступен к матчу 12-го тура с «Интером», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Наполи», у которого 22 очка.