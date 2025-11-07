Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Испании объявила состав на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией и Турцией

Сборная Испании опубликовала заявку на предстоящие матчи европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В окончательный список попали 26 футболистов. В субботу, 15 ноября, испанцы сыграют на выезде с Грузией, а во вторник, 18 ноября, примут на своём поле Турцию.

Вратари:

Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Давид Райя («Арсенал» Лондон), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники:

Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Дин Хёйсен («Реал» Мадрид), Эмерик Лапорт («Атлетик» Бильбао), Пау Кубарси («Барселона»), Дани Вивиан («Атлетик» Бильбао), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники:

Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди («Арсенал» Лондон), Алеш Гарсия («Байер»), Микель Мерино («Арсенал» Лондон), Пабло Барриос («Атлетико» Мадрид), Пабло Форнальс («Бетис»), Алекс Баэна («Атлетико» Мадрид), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие:

Самуэль Агехова («Порту»), Ламин Ямаль («Барселона»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»).