Гарсия оценил календарь для «Спартака» перед зимней паузой

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился мнением о календаре красно-белых перед зимней паузой. В Мир Российской Премьер-Лиге перед перерывом московский клуб встретится с «Ахматом» (9 ноября), ЦСКА (22 ноября), «Балтикой» (29 ноября) и московским «Динамо» (6 декабря).

«С учётом ситуации, в которой мы находимся, каждый матч для нас важный и сложный. Тут всё обычно — надо провести следующий матч, восстановиться. Идти от игры к игре и побеждать», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место.

