Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини признан лучшим тренером октября в Серии А

Гасперини признан лучшим тренером октября в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером октября в итальянской Серии А, сообщает официальный сайт лиги.

Награду «Тренер месяца» присуждало жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ.

«Начинать сезон в новом клубе с амбициозными целями, таком как «Рома», всегда непросто, но Джан Пьеро Гасперини в очередной раз доказывает, что он — тренер-победитель. После замечательных сезонов в «Аталанте» Гасперини уже сформировал «Рому» в соответствии со своими тактическими убеждениями, которые теперь стали настоящей визитной карточкой, признанной во всей Европе», — сказал генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Сьерво.

В октябре «Рома» провела в чемпионате Италии четыре матча. Команда Гасперини обыграла «Фиорентину» (2:1), «Сассуоло» (1:0) и «Парму» (2:1), а также потерпела поражение от «Интера» (0:1).

После 10 сыгранных туров чемпионата Италии «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Наполи», у которого 22 очка.

Материалы по теме
Гасперини — перед матчем с «Миланом»: наша цель — проверить свои силы на «Сан-Сиро»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android