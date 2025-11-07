Гасперини признан лучшим тренером октября в Серии А

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером октября в итальянской Серии А, сообщает официальный сайт лиги.

Награду «Тренер месяца» присуждало жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ.

«Начинать сезон в новом клубе с амбициозными целями, таком как «Рома», всегда непросто, но Джан Пьеро Гасперини в очередной раз доказывает, что он — тренер-победитель. После замечательных сезонов в «Аталанте» Гасперини уже сформировал «Рому» в соответствии со своими тактическими убеждениями, которые теперь стали настоящей визитной карточкой, признанной во всей Европе», — сказал генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Сьерво.

В октябре «Рома» провела в чемпионате Италии четыре матча. Команда Гасперини обыграла «Фиорентину» (2:1), «Сассуоло» (1:0) и «Парму» (2:1), а также потерпела поражение от «Интера» (0:1).

После 10 сыгранных туров чемпионата Италии «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Наполи», у которого 22 очка.