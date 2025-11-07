Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Невероятные цифры лучшего в футболе». Пирс Морган — о показателях интервью с Роналду

Журналист Пирс Морган подметил высокие показатели, которые набрало его интервью с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Разговор Моргана с нападающим сборной Португалии вышел в двух частях.

«Вторая часть нашего интервью с Роналду была посмотрена 1 млн раз всего за 24 часа! Первую часть посмотрели 3,5 млн раз за три дня! Невероятные цифры для лучшего в истории футбола. Это уже самое популярное спортивное интервью года», — написал Морган на своей странице в социальной сети X.

С 2023 года Роналду выступает в составе саудовского «Аль-Насра». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

