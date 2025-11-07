Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

В РПЛ рассказали, как принимали решение по допуску поля к матчу «Крылья» — «Зенит»

Директор по инфраструктуре и безопасности Мир РПЛ Игорь Коновалов рассказал, как было принято решение по допуску поля к матчу «Крылья Советов» — «Зенит» в 15-м туре соревнования.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Как принималось решение не переносить матч с «Зенитом» из Самары? На какие критерии обращали внимание?
— Решение принимается комиссией РПЛ. Она состоит из экспертов, которые имеют агротехническое образование. Сегодня был осуществлён приезд экспертов на стадион. Были проведены манипуляции по измерению плотности газона и устойчивости поверхности поля на разрыв. Это основные характеристики, которые свидетельствуют о качестве поля, его травмобезопасности для игроков. Чтобы мы были уверены, что поле нагрузку выдержит, а игроки имеют минимальные риски получения травм от состояния газона. Мы провели измерения всей поверхности поля. Это не одна точка: угловые зоны, штрафные, центральная. Сделали по полю несколько измерений. Мы увидели достаточно стабильные показатели, которые превышают не только минимальные критерии, но и близки к средним значениям полей в это время года. По качественным показателям поле способно принять футбол и безопасно для проведения матча.

Эстетика поля, конечно, это история разноплановая. Мы можем смотреть на поле под разными углами зрения, под разным освещением. Какие-то зоны поля имеют определённые проблемы. Но визуальное состояние поля сегодня стало лучше, чем было вчера. Трава после нагрузки. Проведение определённых работ, которые коллеги осуществляли в ночь и сегодня с утра, помогло частично восстановить картинку, оживить травостой. Дальнейшие мероприятия ими тоже будут проводиться. Комплекс мероприятий агротехнических с лигой обсуждён. Мы надеемся на то, что при соблюдении всех этих условий через определённый период времени мы вернём этому газону изумрудный равномерный цвет и эстетика газона никого не будет смущать, — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самые титулованные футбольные клубы России:

