В Серии А выбрали лучшего игрока октября

29-летний камерунский полузащитник «Наполи» Франк Ангисса признан лучшим игроком октября в итальянской Серии А, сообщает официальный сайт лиги.

Награду «Игрок месяца» присуждало жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ, которые оценивали каждого игрока по техническим и спортивным критериям.

«Если есть игрок, который воплощает концепцию футболиста, играющего от штрафной до штрафной, то это, несомненно, Франк Ангисса», — заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

В октябре Ангисса провёл в чемпионате Италии четыре матча. В них камерунский полузащитник забил два гола в ворота «Интера» и «Лечче».

Другими кандидатами на звание игрока месяца были Федерико Бонаццоли («Кремонезе»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Николо Камбьяги («Болонья»), Элия Каприле («Кальяри») и Рафаэл Леау («Милан»).