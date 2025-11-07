Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Серии А выбрали лучшего игрока октября

В Серии А выбрали лучшего игрока октября
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний камерунский полузащитник «Наполи» Франк Ангисса признан лучшим игроком октября в итальянской Серии А, сообщает официальный сайт лиги.

Награду «Игрок месяца» присуждало жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ, которые оценивали каждого игрока по техническим и спортивным критериям.

«Если есть игрок, который воплощает концепцию футболиста, играющего от штрафной до штрафной, то это, несомненно, Франк Ангисса», — заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

В октябре Ангисса провёл в чемпионате Италии четыре матча. В них камерунский полузащитник забил два гола в ворота «Интера» и «Лечче».

Другими кандидатами на звание игрока месяца были Федерико Бонаццоли («Кремонезе»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Николо Камбьяги («Болонья»), Элия Каприле («Кальяри») и Рафаэл Леау («Милан»).

Материалы по теме
«Сегодня я счастливее, чем после наших побед». Конте — после ничьей «Наполи» с «Комо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android