Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем с «Ман Сити» в 11-м туре АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который состоится 9 ноября на стадионе «Этихад».

«Можно сказать, что «Сити», конечно, играет от себя. Играть там, вдали от дома, — это, пожалуй, одно из самых сложных испытаний за весь сезон, хотя я постоянно говорю о том, как сложно играть с «Брентфордом» или «Кристал Пэлас» на выезде. Каждая выездная игра сложна — как и каждая домашняя, но выездная игра ещё сложнее. Я думаю, что «Сити» это почувствовал в этом сезоне, потому что они проиграли две выездные встречи (с «Брайтоном» (2:1) и «Астон Виллой» (1:0). – Прим. «Чемпионата»). Мы проиграли три выездных матча. Единственным исключением является «Арсенал», который, возможно, проиграл нам один выездной матч («Ливерпуль» победил на «Энфилде» со счётом 1:0. – Прим. «Чемпионата»), но в этом сезоне они исключение в этом правиле. Остальные, вероятно, сталкиваются с этим же.

Итак, нас ждёт очень интересная игра, потому что, когда я не работал здесь и был в Голландии, я знал, когда будет матч «Сити» — «Ливерпуль» или «Ливерпуль» — «Сити», и мог с уверенностью сказать, что буду смотреть этот матч по телевизору. Они походили на «класико», это те немногие игры, которых все ждут, и даже если вы не участвуете в них, то тоже с нетерпением ждёте», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 10 туров мерсисайдцы занимают третье место в турнирной таблице с 18 очками. «Горожане» располагаются на второй строчке, набрав 19 очков. Таблицу возглавляет лондонский «Арсенал» (25 очков).