Денисов опередил Титова по количеству матчей за «Спартак» в Кубке России

Защитник «Спартака» Даниил Денисов опередил бывшего футболиста красно-белых Егора Титова по количеству матчей за команду в Фонбет Кубке России. 23-летний игрок провёл 40 встреч в этом соревновании. Большее число матчей в Кубке России отыграл только полузащитник Роман Зобнин — 41. Об этом информирует телеграм-канал «Спартака».

«Так держать, Денишоу!» — написано в сообщении московского клуба.

В четверг, 6 ноября, Денисов принял участие во встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:1). Защитник «Спартака» отыграл всё время матча. Всего в нынешнем сезоне соревнования футболист принял участие в семи встречах турнира.

Материалы по теме Гарсия оценил календарь для «Спартака» перед зимней паузой

Как появился «Спартак»: