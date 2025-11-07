В РПЛ ответили, было ли желание у кого-то из сторон перенести матч «Крылья» — «Зенит»

Директор по инфраструктуре и безопасности Мир РПЛ Игорь Коновалов рассказал о возможности переноса игры 15-го тура между «Крыльями Советов» и «Зенитом» из-за состояния поля.

— Кто-то из сторон выступал за перенос или отмену матча?

— Конечно же, как проводящая соревнование организация лига рассматривает разные варианты развития событий. Мы при принятии решений опираемся на объективную картину, а не на эмоциональные шаги. Даже если другие варианты были: вариант, который принят — единственно правильный с точки зрения проведения чемпионата России, — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Илья Никульников.