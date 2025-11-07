Пирс Морган сообщил, что работает над совместным интервью Трампа и Роналду

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на просьбу комментатора в социальной сети сделать совместное интервью с президентом США Дональдом Трампом и нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
– Криштиану Роналду и Дональд Трамп в одном подкасте, посвящённом чемпионату мира? Два самых известных человека в мире? Просто с ума сойти… Пирс Морган, пожалуйста, сделай обещанное...
– Я работаю над этим, — ответил Морган на своей странице в социальной сети X.
Ранее британский журналист опубликовал две части видеоинтервью с Роналду. В ходе беседы португальский футболист, в частности, сказал, что он самый популярный человек в мире, более известный, чем Трамп.
