Главный тренер «Монако» объявил новый срок возвращения Поля Погба

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли рассказал о сроках восстановления после травмы 32-летнего полузащитника своей команды Поля Погба перед матчем 12-го тура французской Лиги 1 с «Лансом».

«Погба не сможет выйти на поле в этом матче. Возвращение планируется после перерыва на встречи сборных. Таков план. Мы идём по графику. Посмотрим, как пойдут тренировки, но да, именно к этому мы и стремимся», — приводит слова Поконьоли Footmercato.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке 30 октября, а до этого восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра. Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» во встрече с «Эмполи».