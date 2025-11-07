Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Для меня это не стало сюрпризом». Слот — о победе «Ливерпуля» над «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победную серию своей команды. Мерсисайдцы одолели «Астон Виллу» (2:0) и мадридский «Реал» (1:0), до этого проиграв пять встреч подряд.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Что касается меня, то я скажу то же самое: мы достигали такого уровня игры и в других матчах, когда стиль соперника был похож на наш. Но мы всегда знали, что способны на это. Я много раз показывал им [футболистам], что при схожем стиле игры мы можем сделать то же, что и в матче с «Реалом», так что для меня не стало неожиданностью то, как прошли обе встречи. Нам помогло, что другая команда делала то, чего мы от неё ожидали, потому что в 8 из 10 игр, которые мы провели в этом сезоне, мы столкнулись с другим стилем, нежели во всех матчах, которые эти команды проводили до встречи с нами. Однако «Астон Вилла» и «Реал» делали то, чего мы от них ожидали, и это всегда помогает.

Кроме того, игрокам ещё предстоит много работать, чтобы добиться такой же игры, однако это вдохновляет. Думаю, от «Сити» можно ожидать того же стиля игры, который мы всегда видим, но сложность в том, что они очень хороши в этом и у них очень сильные игроки, так что это снова делает задачу серьёзной. Но, как я уже говорил, каждый матч Премьер-лиги и Лиги чемпионов — это вызов», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В 11-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 9 ноября на стадионе «Этихад».

