Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

В РПЛ высказались о проведении игр «Крыльев» и «Акрона» на арене в Самаре до зимней паузы

В РПЛ высказались о проведении игр «Крыльев» и «Акрона» на арене в Самаре до зимней паузы
Директор по инфраструктуре и безопасности РПЛ Игорь Коновалов высказался о проведении игр «Крыльев Советов» и «Акрона» на арене в Самаре до зимней паузы.

— Многие задумываются о будущих матчах: «Акрон» и «Крылья» сыграют встречи в Самаре до зимней паузы. Не ухудшится ли после воскресной игры поле?
— Нужно понимать, что поле в осенней части, после того как основное развитие газона произошло в весенней и летней части, достаточно устойчиво к нагрузкам и имеет потенциал к восстановлению. Конечно, мы будем сопровождать это поле. Будем смотреть после каждой игры состояние и его характеристики. Исходя из состояния поля принимать дальнейшие решения по проведению матчей на стадионе. Мы надеемся, что тот комплекс работ, который запланировали стадион и агротехническая служба подрядчика, которая обслуживает поле, приведёт к положительному результату. Позволит поле сохранить и при улучшить. Мы понимаем, что это не произойдёт сиюминутно — у нас всех нет волшебной палочки. Но мы надеемся, что через две недели мы увидим картинку, которая будет впечатлять нас равномерностью покрытия и цвета этого футбольного поля, — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Илья Никульниковым.

