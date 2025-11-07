Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Слот — о Собослаи: мне нравится его работа без мяча в каждой игре

Слот — о Собослаи: мне нравится его работа без мяча в каждой игре
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о значимости полузащитника Доминика Собослаи для команды.

«Я считаю, что он показывает фантастическую игру на протяжении всего сезона, а два последних матча были особенными. У Доминика много качеств, и одно из них — это его работа без мяча. Мне нравится его работа без мяча в каждой игре, а в последних двух играх она, пожалуй, даже превзошла его собственные стандарты», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» одержал две победы подряд на «Энфилде». Над «Астон Виллой» в Премьер-лиге (2:0) и над «Реалом» в Лиге чемпионов (1:0). Собослаи отдал голевую передачу Алексису Мак Аллистеру, забившему победный гол в ворота мадридцев.

В нынешнем сезоне Собослаи 15 раз выходил в стартовом составе клуба, отдал пять голевых передач и забил два гола.

