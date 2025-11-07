Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Марокко сделал заявление относительно Ашрафа Хакими

Тренер сборной Марокко сделал заявление относительно Ашрафа Хакими
Комментарии

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги сделал важное заявление относительно 27-летнего защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

«Если и есть игрок, который может быстро вернуться в строй, то это Ашраф Хакими. У нас один из лучших медицинских штабов в мире, как и у «ПСЖ». Вчера наш врач уехал в Париж. Ашраф будет с нами на Кубке африканских наций. Но на поле он выйдет только в том случае, если будет на 100% готов», — приводит слова Реграги Footmercato.

Хакими получил серьёзное растяжение левой лодыжки в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в результате жёсткого подката колумбийского полузащитника мюнхенского клуба Луиса Диаса.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'
Материалы по теме
В «ПСЖ» прокомментировали травмы Ашрафа Хакими и Усмана Дембеле после матча с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android