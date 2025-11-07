Тренер сборной Марокко сделал заявление относительно Ашрафа Хакими

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги сделал важное заявление относительно 27-летнего защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

«Если и есть игрок, который может быстро вернуться в строй, то это Ашраф Хакими. У нас один из лучших медицинских штабов в мире, как и у «ПСЖ». Вчера наш врач уехал в Париж. Ашраф будет с нами на Кубке африканских наций. Но на поле он выйдет только в том случае, если будет на 100% готов», — приводит слова Реграги Footmercato.

Хакими получил серьёзное растяжение левой лодыжки в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в результате жёсткого подката колумбийского полузащитника мюнхенского клуба Луиса Диаса.