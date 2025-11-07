Тренер сборной Марокко сделал заявление относительно Ашрафа Хакими
Поделиться
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги сделал важное заявление относительно 27-летнего защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.
«Если и есть игрок, который может быстро вернуться в строй, то это Ашраф Хакими. У нас один из лучших медицинских штабов в мире, как и у «ПСЖ». Вчера наш врач уехал в Париж. Ашраф будет с нами на Кубке африканских наций. Но на поле он выйдет только в том случае, если будет на 100% готов», — приводит слова Реграги Footmercato.
Хакими получил серьёзное растяжение левой лодыжки в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в результате жёсткого подката колумбийского полузащитника мюнхенского клуба Луиса Диаса.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32' 1:2 Невеш – 74'
Удаления: нет / Диас – 45+3'
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:44
-
18:44
-
18:31
-
18:22
-
18:17
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:49
-
17:46
-
17:42
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
17:04
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:46