Президент «Барселоны» выразил желание провести матч в честь Месси на новом «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил готовность провести игру в честь бывшего нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси на реконструированном стадионе «Камп Ноу». В пятницу, 7 ноября, футболисты «блауграны» провели открытую тренировку на обновлённой арене.

«Чествование Месси — прекрасный способ открыть «Камп Ноу». Трибуны были бы заполнены. Я был бы рад организовать матч в честь Лео», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Домашний стадион «Барселоны» находился в процессе реконструкции с 2023 года. Издание Marca сообщило, что открытую тренировку сине-гранатовых посетили 21 795 болельщиков.

«Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»: