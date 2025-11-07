Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинес отреагировал на слова Роналду, что победа на ЧМ не определит его карьеру

Мартинес отреагировал на слова Роналду, что победа на ЧМ не определит его карьеру
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал слова нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду, ранее заявившего, что победа на чемпионате мира не является его мечтой.

«Всегда приятно слышать мнение капитана, потому что нет другого футболиста, сыгравшего более 200 матчей за сборную. Он является примером для подражания для всей команды благодаря своей самоотдаче, которую он проявляет каждый раз, когда надевает футболку сборной.

Он полностью сосредоточен на ноябрьской квалификации [к чемпионату мира]. Мы все сосредоточены на квалификации, поэтому я не буду говорить ни о чём другом», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

Материалы по теме
Роналду: чемпионат мира? Разве честно, что турнир из 6-7 игр определяет лучшего в истории?

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android