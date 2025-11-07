Мартинес отреагировал на слова Роналду, что победа на ЧМ не определит его карьеру

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал слова нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду, ранее заявившего, что победа на чемпионате мира не является его мечтой.

«Всегда приятно слышать мнение капитана, потому что нет другого футболиста, сыгравшего более 200 матчей за сборную. Он является примером для подражания для всей команды благодаря своей самоотдаче, которую он проявляет каждый раз, когда надевает футболку сборной.

Он полностью сосредоточен на ноябрьской квалификации [к чемпионату мира]. Мы все сосредоточены на квалификации, поэтому я не буду говорить ни о чём другом», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

