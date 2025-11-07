Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Молодёжная сборная России объявила состав на международный турнир в Кыргызстане

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал состав молодёжной сборной России на товарищеский турнир в Кыргызстане. Всего в список вошли 25 игроков. Подопечные Ивана Шабарова сыграют с командами Ирана, Бахрейна и Кыргызстана. Встречи состоятся 12, 15 и 18 ноября. Соперники будут представлены командами U23.

Состав молодёжной сборной России на матчи с Ираном, Кыргызстаном и Бахрейном

Вратари

Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дёгтев («Сочи»), Данил Ладоха («Родина» Москва).

Защитники

Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА Москва), Никита Лобов, Илья Рожков (оба – «Рубин» Казань), Никита Бабакин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Пари НН» Нижний Новгород), Станислав Бессмертный («Родина» Москва), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск).

Полузащитники

Игорь Дмитриев, Даниил Зорин (оба – «Спартак» Москва), Ульви Бабаев («Динамо» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Дмитрий Васильев («Сочи»), Андрей Ивлев («Пари НН» Нижний Новгород), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик» Нижнекамск), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Локомотив» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Руслан Чобанов («Динамо» Минск), Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие

Даниил Моторин («КАМАЗ» Набережные Челны), Казбек Мукаилов («Краснодар»).

Тюкавин перевернул решающую игру Кубка одним касанием. А у молодого Бабаева — хет-трик!
Тюкавин перевернул решающую игру Кубка одним касанием. А у молодого Бабаева — хет-трик!
