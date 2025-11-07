Лапорта — о Ямале: я бы хотел, чтобы в сборной лучше распределяли его игровое время

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вызове нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля в сборную Испании на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией и Турцией.

«Ламин Ямаль прилагает огромные усилия, чтобы справиться с пубалгией. Он фантастический и целеустремлённый игрок. Попасть в национальную команду — большая честь. Ламин невероятен. Но я бы хотел, чтобы в сборной Испании лучше распределяли его игровое время. Я считаю, что Ламин обладает исключительными способностями», — приводит слова Лапорты Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне игрок провёл две встречи в составе сборной, в которых отметился тремя результативными передачами.