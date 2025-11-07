Скидки
22:45 Мск
Лапорта — о Ямале: я бы хотел, чтобы в сборной лучше распределяли его игровое время

Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вызове нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля в сборную Испании на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией и Турцией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ламин Ямаль прилагает огромные усилия, чтобы справиться с пубалгией. Он фантастический и целеустремлённый игрок. Попасть в национальную команду — большая честь. Ламин невероятен. Но я бы хотел, чтобы в сборной Испании лучше распределяли его игровое время. Я считаю, что Ламин обладает исключительными способностями», — приводит слова Лапорты Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне игрок провёл две встречи в составе сборной, в которых отметился тремя результативными передачами.

