Лапорта — о Ямале: я бы хотел, чтобы в сборной лучше распределяли его игровое время
Поделиться
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вызове нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля в сборную Испании на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией и Турцией.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ламин Ямаль прилагает огромные усилия, чтобы справиться с пубалгией. Он фантастический и целеустремлённый игрок. Попасть в национальную команду — большая честь. Ламин невероятен. Но я бы хотел, чтобы в сборной Испании лучше распределяли его игровое время. Я считаю, что Ламин обладает исключительными способностями», — приводит слова Лапорты Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.
В нынешнем сезоне игрок провёл две встречи в составе сборной, в которых отметился тремя результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:44
-
18:44
-
18:31
-
18:22
-
18:17
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:49
-
17:46
-
17:42
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
17:04
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:53
-
16:50