«Ламин — достояние «Барселоны». Агент Мендеш встал на защиту критикуемого Ямаля

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, высказался в поддержку футболиста, столкнувшегося с критикой из-за своих высказываний в преддверии матча с мадридским «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги (2:1).

«Я не понимаю шум, который существует вокруг Ламина Ямала. Нам всем было по 18 лет, и мы были молоды. Как сказал президент Лапорта, если что-то и нужно сделать, так это поддержать Ламина и помочь ему, потому что он является ценным достоянием клуба.

Ламин — игрок, о котором говорят все, и есть единодушное мнение, что он великий футболист настоящего и будущего. То, что все следят за тобой, — это тоже большая ответственность и большое давление. У него всё хорошо, но нужно продолжать помогать ему, и один из способов сделать это — сосредоточиться исключительно на своей работе», — приводит слова Мендеша Mundo Deportivo.

Чем уникален Ламин Ямаль: