Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ламин — достояние «Барселоны». Агент Мендеш встал на защиту критикуемого Ямаля

«Ламин — достояние «Барселоны». Агент Мендеш встал на защиту критикуемого Ямаля
Аудио-версия:
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, высказался в поддержку футболиста, столкнувшегося с критикой из-за своих высказываний в преддверии матча с мадридским «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги (2:1).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Я не понимаю шум, который существует вокруг Ламина Ямала. Нам всем было по 18 лет, и мы были молоды. Как сказал президент Лапорта, если что-то и нужно сделать, так это поддержать Ламина и помочь ему, потому что он является ценным достоянием клуба.

Ламин — игрок, о котором говорят все, и есть единодушное мнение, что он великий футболист настоящего и будущего. То, что все следят за тобой, — это тоже большая ответственность и большое давление. У него всё хорошо, но нужно продолжать помогать ему, и один из способов сделать это — сосредоточиться исключительно на своей работе», — приводит слова Мендеша Mundo Deportivo.

Лапорта — о Ямале: я бы хотел, чтобы в сборной лучше распределяли его игровое время

Чем уникален Ламин Ямаль:

