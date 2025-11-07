Игрок «Динамо» Гладышев объяснил, в чём разница между «Акроном» с Дзюбой и без него

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев поделился мнением об «Акроне», с которым бело-голубые встретятся в матче 15-го тура Мир РПЛ (8 ноября). Также футболист объяснил, чем игра красно-чёрных отличается при наличии в составе форварда Артёма Дзюбы и без него.

— Особо за «Акроном» не слежу, но это хорошая команда, которая всегда бьётся и преимущественно играет на Дзюбу. Он создаёт моменты и помогает «Акрону» своим опытом.

– В последнем туре с «Ростовом» «Акрону» как раз пришлось играть без Дзюбы. С ним и без него – это две разные команды?

– Думаю, да. Когда Дзюба в основе, они играют больше на него, делают длинные передачи, он борется, футболисты подбирают. Без Дзюбы «Акрон» более мобильная и быстрая команда. Плюс он добавляет психологии на тренировках и в раздевалке. Это человек с опытом, который играл во многих клубах и явно знает толк в своём деле, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

В нынешнем сезоне 37-летний Дзюба принял участие в 13 матчах РПЛ, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме Акинфеев рассказал про неожиданный поступок Дзюбы перед ЧМ-2018 в России

Лучший бомбардир в истории России: