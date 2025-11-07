Тухель — о Беллингеме: у него есть жажда побед и решимость забивать

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме после вызова игрока на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Сербией и Албанией.

«Джуд возвращается. Одно из его главных преимуществ — умение забивать с позиции 10-го номера. Мы постараемся найти для него место на поле, чтобы он мог выходить и забивать голы. Джуд выступил на высочайшем уровне и доказал, что заслуживает места в команде, поэтому он здесь. Я не буду публично раскрывать свои личные разговоры с игроками. Его главная сила на поле — это умение создавать моменты для нападающих. У него есть жажда побед и решимость забивать, это то, что мы видим в «Реале», и я надеюсь, что увидим это и в сборной», — приводит слова Тухеля Footmercato.

Отношения между игроком «Реала» и тренером сборной Англии всегда были непростыми. Тухель не стеснялся публично критиковать англичанина и не вызвал его на октябрьский матч отбора ЧМ-2026.