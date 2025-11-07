Скидки
Лени Йоро рассказал, не жалеет ли о переходе в «Ман Юнайтед», а не в мадридский «Реал»

Лени Йоро рассказал, не жалеет ли о переходе в «Ман Юнайтед», а не в мадридский «Реал»
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро высказался о своём переходе в английский клуб в 2024 году. Француз предпочёл перейти в стан «красных дьяволов», отказав мадридскому «Реалу».

«Это выбор, который нужно сделать в карьере. У меня было несколько вариантов, не только «Реал» или «Ман Юнайтед», у меня было много клубов. Сегодня мой выбор — «МЮ», и я очень доволен этим.

Я знаю, что некоторые говорили об этом в прошлом году из-за результатов. Могу понять их, но, честно говоря, это мой выбор, моя карьера. Я знаю, что делаю, и просто буду становиться лучше в будущем.

Даже в прошлом сезоне у меня никогда не было такого чувства сожаления или чего-то подобного. Я знаю «Манчестер Юнайтед», понимаю, что иногда бывают неудачные сезоны, но этот клуб — топ-клуб, поэтому в этом нет никаких сомнений.

Я знал планы клуба и до своего прихода. Конечно, я не могу ожидать, что первый год мы закончим на 15-м месте. С такими вещами тоже приходится считаться. Но у нас есть директор клуба, тренер, все игроки, они здесь, чтобы каждый день подталкивать вас вперёд. Вы верите в этот клуб. Вам нужно каждый день держаться молодцом и стараться изо всех сил», — приводит слова Йоро ESPN.

В составе «МЮ» Йоро провёл 43 матча во всех турнирах и забил один гол.

