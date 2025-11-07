Нападающий «Динамо» Гладышев поставил себе оценку «0» за первый круг РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил, какую оценку он поставил бы себе и команде за первый круг Мир Российской Премьер-Лиги.

«Себе я бы поставил самую минимальную оценку по пятибалльной шкале – «0», всё-таки подкосила травма. А команду оценивать не хотелось бы. Думаю, посерединке. Надеюсь, за второй круг можно будет поставить пятёрку», — сказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

В начале нынешнего сезона 22-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой пропустил семь матчей. Всего в сезоне-2025/2026 Гладышев принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 17 очков и занимает восьмое место.

Самая крупная победа «Динамо»: