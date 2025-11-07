Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Нападающий «Динамо» Гладышев поставил себе оценку «0» за первый круг РПЛ

Нападающий «Динамо» Гладышев поставил себе оценку «0» за первый круг РПЛ
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил, какую оценку он поставил бы себе и команде за первый круг Мир Российской Премьер-Лиги.

«Себе я бы поставил самую минимальную оценку по пятибалльной шкале – «0», всё-таки подкосила травма. А команду оценивать не хотелось бы. Думаю, посерединке. Надеюсь, за второй круг можно будет поставить пятёрку», — сказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

В начале нынешнего сезона 22-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой пропустил семь матчей. Всего в сезоне-2025/2026 Гладышев принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 17 очков и занимает восьмое место.

