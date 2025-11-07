«Посмотрим завтра». Гвардиола высказался о сроках восстановления Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сроках восстановления после травмы 29-летнего испанского полузащитника своей команды Родри перед встречей 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Посмотрим завтра. Думаю, мы не будем рисковать перед перерывом на матчи сборных. Нам нужно дождаться момента, когда он почувствует себя сильным и готовым к игре. Тем не менее на дворе ноябрь, и впереди нас ждёт напряжённая часть сезона, и он нам нужен. Мы играем без обладателя «Золотого мяча» двухлетней давности и очень важного для нас игрока», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 19 очками.