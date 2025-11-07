Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Видео: «Балтика» поздравила вратаря Бориско с первым вызовом в сборную России

«Балтика» в своём телеграм-канале опубликовала видео, на котором калининградская команда поздравила вратаря Максима Бориско с первым вызовом в сборную России.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Балтики».

«Давайте ещё раз поздравим Борю. Макс, поздравляем. Сборная — это серьёзно. Надеюсь, будешь нести знамя «Балтики» и своё личное. Не забывай, кто тебе помог. Это вот эти ребята, которые за тебя тоже пластаются», — сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В ноябре российская национальная команда проведёт товарищеские матчи со сборными Перу и Чили. Игра с Перу состоится 12 ноября, с Чили — 15 ноября.

Как сборная России играет при Карпине:

