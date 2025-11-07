Гвардиола проведёт 1000-й матч в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Ливерпулем». Эта игра станет 1000-й в карьере испанского тренера.

«Если бы я мог выбрать сам соперника для такого личного юбилея, то «Ливерпуль» был бы лучшим вариантом. Я уже давно в этой стране. Конечно, «Барселона» является важной частью моей жизни. Я там был мальчиком, подающим мячи, футболистом, тренером. «Бавария» оказалась невероятным этапом. Но «Ливерпуль» – особенно в период работы Юргена Клоппа – это наш главный соперник в этой стране. Лучше просто не придумать. Такова судьба, воля вселенной. Надеюсь, наши болельщики придут отпраздновать мой юбилей на стадионе и вместе мы сможем победить серьёзного соперника», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 19 очками.