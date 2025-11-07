Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мор: отстранение Садыгова от футбола справедливо, но никак не поможет сотрудникам «Химок»

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о пожизненном отстранении от футбола бизнесмена Туфана Садыгова. Напомним, ранее Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС принял это решение, так как из-за действий бизнесмена футбольный клуб «Химки» утратил свой профессиональный статус.

«Решение по пожизненному отстранению Садыгова от футбола справедливо. Другое дело, что это никак не поможет сотрудникам «Химок». Прекрасно понимаю, что это такое. Я сочувствую футболистам, но есть сотрудники, которые на эти деньги живут. Это просто пустить жизнь под откос», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

КДК РФС пожизненно отстранил Туфана Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом
