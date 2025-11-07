Непомнящий: по составу и качеству игроков «Спартак» в первой тройке РПЛ по меньшей мере
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о качестве футболистов московского «Спартака», а также об игре 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«Я в каждом матче жду от «Спартака» такой же игры, как с «Локомотивом». По составу и качеству игроков «Спартак» в первой тройке РПЛ по меньшей мере. Они сыграли на своём потенциале. «Локомотив» — команда, играет в чемпионате без поражений. Если сравнивать один в один игроков «Локомотива» и «Спартака», спартаковские футболисты дороже и качественнее. Однако «Локомотив» силён командой, поэтому эта победа важна для «Спартака». Думаю, это объективно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
