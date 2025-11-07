Непомнящий: по составу и качеству игроков «Спартак» в первой тройке РПЛ по меньшей мере

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о качестве футболистов московского «Спартака», а также об игре 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Я в каждом матче жду от «Спартака» такой же игры, как с «Локомотивом». По составу и качеству игроков «Спартак» в первой тройке РПЛ по меньшей мере. Они сыграли на своём потенциале. «Локомотив» — команда, играет в чемпионате без поражений. Если сравнивать один в один игроков «Локомотива» и «Спартака», спартаковские футболисты дороже и качественнее. Однако «Локомотив» силён командой, поэтому эта победа важна для «Спартака». Думаю, это объективно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.