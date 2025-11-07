Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин поздравил молодёжную команду «Зенита» с чемпионством в МФЛ

Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поздравил молодёжную команду сине-бело-голубых с досрочным чемпионством в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ).

«Пацаны, привет! Смотрел ваш матч. Вы — огромные молодцы! Я поздравляю вас с чемпионством — радуйтесь, отпразднуйте как следует. Кондак, я тебя люблю!» — сказал Аршавин в видео в телеграм-канале «Газпром»-Академия ФК «Зенит».

Молодёжная команда санкт-петербургского клуба выиграла МФЛ после волевой победы в матче со сверстниками из «Рубина». По ходу встречи сине-бело-голубые уступали со счётом 0:2, однако одержали итоговую победу — 3:2. Победный мяч на 82-й минуте забил полузащитник Даниил Кондаков.

Россия — МФЛ . 29-й тур
07 ноября 2025, пятница. 15:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
2 : 3
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Толстов – 26'     2:0 Кузнецов – 28'     2:1 Вольский – 35'     2:2 Багаутдинов – 72'     2:3 Кондаков – 82'    
