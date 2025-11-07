Аршавин поздравил молодёжную команду «Зенита» с чемпионством в МФЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поздравил молодёжную команду сине-бело-голубых с досрочным чемпионством в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ).

«Пацаны, привет! Смотрел ваш матч. Вы — огромные молодцы! Я поздравляю вас с чемпионством — радуйтесь, отпразднуйте как следует. Кондак, я тебя люблю!» — сказал Аршавин в видео в телеграм-канале «Газпром»-Академия ФК «Зенит».

Молодёжная команда санкт-петербургского клуба выиграла МФЛ после волевой победы в матче со сверстниками из «Рубина». По ходу встречи сине-бело-голубые уступали со счётом 0:2, однако одержали итоговую победу — 3:2. Победный мяч на 82-й минуте забил полузащитник Даниил Кондаков.

