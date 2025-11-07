Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сэр Алекс Фергюсон поздравил Хосепа Гвардиолу перед 1000-м матчем в карьере

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу перед 1000-м матчем в карьере. Юбилейная встреча пройдёт 9 ноября в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги в игре с «Ливерпулем».

«Пеп! Я невероятно рад приветствовать вас в престижном клубе «1000» Зала славы Ассоциации менеджеров АПЛ.

Ваша глубокая любовь и страсть к игре всегда были очевидны, и вы можете гордиться своим неизгладимым влиянием на мировую футбольную жизнь.

Провести 1000 матчей и достичь такого долголетия в футболе — это веха, которую невозможно недооценивать, а продолжать выигрывать чемпионат, Лигу чемпионов и национальные кубки в трёх самых конкурентоспособных европейских лигах — это просто выдающееся достижение», – приводит слова Фергюсона ESPN.

Гвардиола за свою тренерскую карьеру взял 39 титулов, руководя «Барселоной», мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Сити». Испанец девять раз выигрывал национальные чемпионаты и дважды побеждал в Лиге чемпионов.