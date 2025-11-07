Гвардиола — перед матчем с «Ливерпулем»: это топ-команда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Ливерпулем».

Мы должны быть на высоте. Я знаю, как быстро здесь всё меняется. Неделю назад «Ливерпуль» потерпел шесть поражений, что было катастрофой, но теперь они вернулись к своей лучшей форме. Я видел игру с «Реалом», насколько они классные. Это топ-команда. Мы стали лучше, однако нам нужно доказать это снова. Последние три победы очень помогают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 19 очками.