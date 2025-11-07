Скидки
Главная Футбол Новости

«Бог или КДК им судья». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о болельщиках «Зенита»

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о баннере и выкриках болельщиков «Зенита» в очном матче команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). Напомним, перед игрой фанаты сине-бело-голубых растянули на трибуне баннер с надписью: «Наш позор вам только снится». Затем появилось полотно с изображением спящего человека с соской во рту, видящего во сне трофеи санкт-петербургского клуба.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

— Баннер про кого? Если про Владимира Литвинова, то он был позитивным. Что касается выкриков: на московских стадионах и в частности на «ВТБ-Арене» мы от такого отвыкли. И хорошо, что отвыкли. Мне кажется, такое поведение фанатов — отживающее явление. Что называется, бог или КДК им судья.

— Был масштабный баннер — кто тот мужчина, который спал с соской во рту? Есть версия, что это человек, похожий на наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берию.
— Это надо спросить у авторов. Их явно беспокоит тема общеизвестной кричалки. Мы её не поддерживаем. Перебранку надо прекращать. Прекратит её умнейший, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Комментарии
