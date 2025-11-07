«Бог или КДК им судья». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о болельщиках «Зенита»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о баннере и выкриках болельщиков «Зенита» в очном матче команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). Напомним, перед игрой фанаты сине-бело-голубых растянули на трибуне баннер с надписью: «Наш позор вам только снится». Затем появилось полотно с изображением спящего человека с соской во рту, видящего во сне трофеи санкт-петербургского клуба.

— Баннер про кого? Если про Владимира Литвинова, то он был позитивным. Что касается выкриков: на московских стадионах и в частности на «ВТБ-Арене» мы от такого отвыкли. И хорошо, что отвыкли. Мне кажется, такое поведение фанатов — отживающее явление. Что называется, бог или КДК им судья.

— Был масштабный баннер — кто тот мужчина, который спал с соской во рту? Есть версия, что это человек, похожий на наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берию.

— Это надо спросить у авторов. Их явно беспокоит тема общеизвестной кричалки. Мы её не поддерживаем. Перебранку надо прекращать. Прекратит её умнейший, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

