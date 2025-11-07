Скидки
«Невероятно волнительно». Араухо — о возвращении «Барселоны» на «Камп Ноу»

Аудио-версия:
Защитник и капитан «Барселоны» Рональд Араухо высказался о возвращении команды на обновлённый домашний стадион каталонцев «Камп Ноу».

«Я очень счастлив. Это невероятно волнительно – вернуться на «Камп Ноу». Все знают, какой это стадион, насколько он внушителен. Болельщики никогда не разочаровывают здесь, они всегда рядом. Они мотивируют команду, мы хорошо работаем и принесём им радость», – приводит слова Араухо Sport.es.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне началась в июне 2023 года. После её завершения вместимость стадиона увеличится с 99 тысяч зрителей до 105 тысяч. Возвращение команды на стадион не раз откладывалось.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается мадридский «Реал» (30).

