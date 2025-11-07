Эдуард Мор: наконец Барко и Жедсон нашли общий язык на поле — это ключевое для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом», отметив игру полузащитников хозяев поля Эсекьеля Барко и Жедсона Фернандеша. В прошедшей накануне встрече победу со счётом 3:1 одержал «Спартак».

«Спартак» в своём стиле. Никогда не знаешь, что от них ожидать. «Спартак» сыграет здорово — все счастливы. Потом начинаются качели. Как человек, который даёт прогнозы, я вообще не удивлён.

Практически вся команда сыграла хорошо. Я бы отдельно выделил, что наконец общий язык на поле нашли Жедсон и Барко. Ключевое для «Спартака», чтобы они друг друга дополняли», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в конце ноября. Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.