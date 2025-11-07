Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» сделал «Борнмуту» предложение по Антуану Семеньо — Caught Offside

«Ливерпуль» сделал «Борнмуту» предложение на сумму £ 65 млн (€ 74 млн) за 25-летнего ганского нападающего Антуана Семеньо, сообщает Caught Offside.

Футболист с энтузиазмом относится к потенциальному переходу. Однако интерес к ганскому игроку также проявляют «Челси» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 11 матчах во всех турнирах за клуб, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

