Президент ФИФА Инфантино поздравил «Кайрат» с чемпионством

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил алмаатинский «Кайрат» с чемпионством.
«Позвольте мне посредством этого письма поздравить новых чемпионов Казахстана — футбольный клуб «Кайрат»! Их постоянные усилия и результаты на протяжении всего сезона принесли заслуженные плоды, увенчавшись этим важным титулом. Поздравляю каждого игрока команды и всех членов клуба с этим большим достижением», — приводит письмо Инфантино «Кайрат» в своём телеграм-канале.
Подчёркивается, что Инфантино отправил официальное письмо на имя президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова.
«Кайрат» стал чемпионом Казахстана во второй раз подряд 26 октября.
