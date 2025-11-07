Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Футбол Новости

Президент ФИФА Инфантино поздравил «Кайрат» с чемпионством

Президент ФИФА Инфантино поздравил «Кайрат» с чемпионством
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил алмаатинский «Кайрат» с чемпионством.

«Позвольте мне посредством этого письма поздравить новых чемпионов Казахстана — футбольный клуб «Кайрат»! Их постоянные усилия и результаты на протяжении всего сезона принесли заслуженные плоды, увенчавшись этим важным титулом. Поздравляю каждого игрока команды и всех членов клуба с этим большим достижением», — приводит письмо Инфантино «Кайрат» в своём телеграм-канале.

Подчёркивается, что Инфантино отправил официальное письмо на имя президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова.

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана во второй раз подряд 26 октября.

