22:45 Мск
Спортивный директор «Баварии» — о Компани: я всем сердцем убеждён, что он идеальный тренер

Спортивный директор «Баварии» — о Компани: я всем сердцем убеждён, что он идеальный тренер
Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о главном тренере команды Венсане Компани перед матчем 10-го тура Бундеслиги с «Унионом».

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Бавария
Мюнхен
«У него фантастический характер, фантастический человек. С ним всегда приятно общаться, обсуждать разные вещи и слушать его. Он умный человек, много думающий о футболе и жизни в целом. Поэтому то, что он с нами, — это нечто особенное. Он исключительный тренер для клуба. Я всем сердцем убеждён, что он действительно идеальный тренер для «Баварии». Я был бы очень рад, если бы он остался в «Баварии» надолго. У него есть всё необходимое», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. Также команда лидирует в Лиге чемпионов с 12 очками после четырёх игр.

«Бавария» обновила рекорд топ-5 европейских лиг всех времён
