Спортивный директор «Баварии» — о Компани: я всем сердцем убеждён, что он идеальный тренер

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о главном тренере команды Венсане Компани перед матчем 10-го тура Бундеслиги с «Унионом».

«У него фантастический характер, фантастический человек. С ним всегда приятно общаться, обсуждать разные вещи и слушать его. Он умный человек, много думающий о футболе и жизни в целом. Поэтому то, что он с нами, — это нечто особенное. Он исключительный тренер для клуба. Я всем сердцем убеждён, что он действительно идеальный тренер для «Баварии». Я был бы очень рад, если бы он остался в «Баварии» надолго. У него есть всё необходимое», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. Также команда лидирует в Лиге чемпионов с 12 очками после четырёх игр.